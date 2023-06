Alla Trucca c’è «Bergamovola», il festival degli aquiloni per aiutare i bimbi - Foto e video

Gli aquiloni, protagonisti indiscussi anche in questa nona edizione, sono sia quelli costruiti nei laboratori dai più piccoli, sia quelli degli ospiti nazionali e internazionali. Loredana Poli, assessore all’Istruzione, formazione, sport e tempo libero, politiche per i giovani, ha affermato che «l’appuntamento alla Trucca è l’apertura ufficiale della stagione estiva nelle ludoteche: coinvolge bambini, famiglie e adulti in un’esperienza ludica unica».

I principali obiettivi del festival: offrire due giorni di divertimento e bellezza a bambini e famiglie tramite i numerosi laboratori, e raccogliere donazioni per sostenere annualmente un’associazione del territorio che assiste bambini in situazioni di fragilità. Tutte le donazioni raccolte tra ieri e oggi saranno destinate all’associazione Support and Sustain Children , che si impegna ad aiutare i bambini che vivono nel più grande campo profughi siriano in Turchia.

«Bergamovola» va oltre le due giornate del festival in occasione della Capitale della Cultura: ad aprile le ludoteche del Comune hanno organizzato laboratori per costruire aquiloni nei reparti pediatrici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con la Scuola in Ospedale. Inoltre, in collaborazione col progetto Scuole Aperte delle Politiche per i giovani, è stato creato un podcast per riflettere insieme a ragazze e ragazzi su cosa rappresenti la cultura per un adolescente.