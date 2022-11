Anziano investito in via Paleocapa, è in prognosi riservata

Sono gravi le condizioni dell’anziano che giovedì è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in viale Papa Giovanni XXIII; 85 anni, residente in città, l’uomo è in prognosi riservata all’ospedale di Bergamo, dove è stato trasportato d’urgenza subito dopo lo schianto. Le cause dell’incidente sono in corso d’accertamento da parte della polizia locale, che ha effettuato i rilievi sul luogo del sinistro, avvenuto sulle strisce pedonali all’incrocio con via Paleocapa.