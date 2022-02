Bergamo, arrivati i primi profughi ucraini. Caritas: «Coordinamento e rete di sostegni»

In questi giorni Bergamo sta raccogliendo le prime richieste di aiuto per alcune famiglie. Il primo arrivo potrebbe essere di una dozzina di persone, che stanno attraversando il cuore dell’Europa per fuggire dai combattimenti in corso a Kiev e in altre città del Paese. La Caritas, come aveva annunciato il direttore don Roberto Trussardi, è impegnata a trovare alcune sistemazioni, in prima battuta per un’accoglienza temporanea all’arrivo e poi per una sistemazione di più lungo periodo.