Bergamo, lo «struscio» in centro si allarga: ecco via Tiraboschi rinnovata - Foto Il progetto di riqualificazione dell’arteria parallela a via XX Settembre è stato ultimato. Ora si guarda al prolungamento in via Zambonate.

L’annuncio è arrivato nella mattinata di sabato con un post su Facebook dell’assessore ai Lavori Pubblici di Palafrizzioni, Marco Brembilla. «Via Tiraboschi ultimata, scrive, sospesi i lavori lo scorso anno per inizio scuole, in questi due mesi realizzati i passaggi pedonali in granito (tappeti che uniscono idealmente i nuovi marciapiedi), asfalto fonoassorbente e stamane le strisce stradali.

Sono molto contento del risultato: grazie al progetto offerto dal Duc (Distretto Urbano del Commercio) con tutti i commercianti della via, abbiamo ridato vita ad una strada che era una delle tante. Oggi è luogo di passeggio e, con la riqualificazione di via Zambonate, spero di realizzare il sogno di allargare le passeggiate in centro».

La via era stata chiusa negli scorsi giorni per permettere la realizzazione dei passaggi pedonali.

I passaggi pedonali in rilievo in via Tiraboschi

