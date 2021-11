Bergamo, nuove nomine all’ospedale Papa Giovanni XXIII Nuove nomine all’Asst Papa Giovanni XXIII che registra il pensionamento del Direttore socio sanitario, un nuovo Direttore medico di presidio e la nomina di due primari a cui, nei primi mesi del nuovo anno, andranno ad aggiungersi, attraverso i bandi già autorizzati da Regione Lombardia, ulteriori 7 direttori di strutture complesse, al momento vacanti.

Simonetta Cesa

Un fermento che testimonia la vitalità complessiva del Papa Giovanni, attrattivo anche da parte di professionisti di strutture private, e che dimostra l’impegno messo in campo dagli uffici amministrativi, perché alla nomina di un nuovo direttore di unità operativa complessa si arriva attraverso un complesso iter concorsuale. Con la fine di novembre conclude il suo incarico, per raggiunti limiti di anzianità, il Direttore socio sanitario Fabrizio Limonta. Fino alla nomina del nuovo direttore socio sanitario, che sarà scelto dagli elenchi regionali, le funzioni saranno svolte dalla dott.ssa Simonetta Cesa, che dal 2007 ricopre la carica di Direttore della Direzione Professioni Sanitarie, da tempo in prima linea sul fronte della sanità territoriale e di prossimità.

Antonio Picciché

Nel frattempo sono stati nominati tre nuovi Direttori di Unità complessa: la Direzione medica di presidio è stata affidata ad Antonio Piccichè, già Dirigente medico dell’Unità e Responsabile della UOS Programmazione Obiettivi e Valutazione Esiti, mentre Paolo Sena, che all’Ospedale di Bergamo lavora dal 1997 sarà Direttore della UOC di Dermatologia. Arriva invece dall’Ospedale San Raffaele di Milano – dove ricopriva il ruolo di Farmacista dirigente di struttura semplice – il nuovo Direttore dell’Unità complessa di Farmacia, Michela Franzin, che assumerà la direzione del Servizio in previsione del pensionamento imminente di Daniela Valsecchi, finora Direttore facente funzione.

Paolo Sena

E’ inoltre attesa per il prossimo 1° febbraio Silvia Galeri che assumerà l’incarico di Direttore della struttura di riabilitazione specialistica in sostituzione di Guido Molinero, andato in pensione a febbraio di quest’anno. La dott.ssa Galeri arriva dal Centro Spalenza – Don Gnocchi di Brescia, una tra le più moderne strutture riabilitative specialistiche. Sono inoltre già avviati anche i concorsi per la direzione delle strutture complesse di Ostetricia e ginecologia (a seguito del pensionamento di Luigi Frigerio) e di Psichiatria 2 (a seguito del pensionamento di Massimo Rabboni).

Silvia Galeri

Sono di prossima emanazione anche i concorsi per la copertura delle strutture complesse di Gastroenterologia 2, Medicina nucleare, Laboratorio analisi chimico cliniche, Fisica Sanitaria e Gestione Operativa.

«Nonostante la complessità della gestione dell’epidemia da Covid, siamo in pieno fermento – sottolinea il direttore generale Maria Beatrice Stasi – per l’insediamento di figure apicali per la nostra azienda. A chi ha lasciato perché giunto all’età pensionabile va il nostro ringraziamento, e a coloro che hanno cominciato a lavorare in un ruolo nuovo va l’invito perché sappiano introdurre nei reparti e nelle strutture a loro affidati la sempre necessaria capacità di innovare al servizio del paziente. La Direzione è grata a Fabrizio Limonta che, per raggiunti limiti di anzianità, lascia la Direzione socio sanitaria del Papa Giovanni dove ha svolto un lavoro attento e puntuale, in una fase estremamente complessa con l’attuazione, tra l’altro, della campagna vaccinale massiva senza precedenti contro il covid-19 e l’impegno sulle progettualità del PNRR. Un grazie che mi sento di rivolgere a nome di tutto l’ospedale a tutti coloro che stanno lasciando l’ospedale per anzianità come Daniela Valsecchi che ha svolto un gran lavoro nel reparto di Farmacia, dove ha gestito non solo gli adempimenti dell’azienda, ma anche le scadenze e l’organizzazione della distribuzione dei vaccini anti Covid. A tutte le persone che si stanno avvicendando vanno un forte ringraziamento e gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la Direzione dell’ospedale».

Michela Franzin

