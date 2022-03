«Bergamo Ucraina»: un numero di telefono e un sito con le informazioni per i profughi e chi vuole dare aiuto

«Aiuto per le pratiche»

Tra le azioni mosse da Palazzo Frizzoni, la messa a disposizione di nuovi locali per il Cir (Consiglio italiano rifugiati), la sala bassi (ex Enel) in via Mazzini 6B, insieme al sistema di prenotazioni www.prenotabergamo.it per prenotare un appuntamento: «Su prenotazione – spiega l’assessore ai Servizi demografici Giacomo Angeloni - gli operatori di Cooperativa Ruah, Caritas Diocesana Bergamasca, Comune di Bergamo, Cgil, Cisl e Uil Patronato San Vincenzo saranno a disposizione per aiutare le persone ucraine ad espletare le pratiche per ottenere i permessi e in particolare a prenotare l’appuntamento con la Questura. Per prenotare è anche possibile chiamare lo 800292110, gli operatori rispondono anche in lingua inglese».