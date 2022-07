Bonus da 200 euro, sul sito dell’Inps è possibile fare domanda online

Una boccata di ossigeno, 200 euro una tantum, di cui dovrebbero beneficiare circa 600mila bergamaschi, elaborando i dati del Ministero dell’Economia e Finanze sui redditi del 2020. L’Inps ha aperto dal 27 giugno il servizio on line per presentare la domanda e accedere al bonus previsto dal Decreto Aiuti (Dl 50/2022) che può rimpinguare gli importi degli stipendi già a luglio, ma bisogna distinguere tra categorie di lavoratori e modalità di erogazione del contributo (che molti si troveranno direttamente in busta paga). Si è partiti da pochi giorni ma c’è tempo fino a settembre e ottobre per le richieste (dipende dalle categorie).