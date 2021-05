Concerto del Primo Maggio, Ruggeri canta «Peter Pan» dall’ospedale Papa Giovanni - Video Il messaggio di speranza e ripartenza della maratona musicale del Concerto del Primo Maggio, in questa edizione al tempo della pandemia, ha fatto tappa anche a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

In collegamento con il palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il cantante Enrico Ruggeri ha cantato Peter Pan nel quadrilatero dell’ospedale di Bergamo. Un’esibizione emozionante, resa possibile grazie a CGIL CISL e UIL, che, scegliendo il Papa Giovanni, hanno voluto dire grazie per l’instancabile lavoro a medici e infermieri ogni giorno in prima linea nella lotta contro Covid-19.

Clicca qui per guardare l’esibizione di Enrico Ruggeri.

«È un’emozione vedere questo grande artista che rappresenta un pezzo di storia della musica italiana esibirsi dal nostro ospedale - sottolinea il direttore generale Maria Beatrice Stasi - Ringrazio in particolare CGIL Cisl e UIL Bergamo per indicato come luogo simbolo in cui far esibire Enrico Ruggeri proprio l’ospedale Papa Giovanni XXIII. Speriamo che, anche attraverso la musica, si possano trovare anticorpi contro la stanchezza e la paura, scorie pericolose che rischia di portar con sé l’emergenza sanitaria. Abbiamo condiviso l’energia di questo evento collettivo che racconta il Paese intero e rilanciato con gioia il messaggio di speranza e invito alla ripartenza».

