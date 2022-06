Cucciolo di coniglio ferito sul ciglio della strada, un poliziotto lo vede e lo salva

Nella mattinata di venerdì un agente della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Treviglio, mentre si recava al lavoro scorgeva sul ciglio di un tratto di strada tra Cassano d’Adda e Treviglio un cucciolo di coniglio selvatico con una ferita alla testa dovuta probabilmente ad un investimento.

Dopo essersi fermato in sicurezza, ha recuperato l’animale e lo ha portato prima in commissariato poi all’oasi Wwf della Valpredina dove il C.r.a.s (Centro di Recupero Animali Selvatici) una volta curato, lo rimetterà in libertà.