Domenica torna la Sfilata di Mezza Quaresima, cambia la viabilità in città: ecco le limitazioni al traffico

Dopo due anni di stop, domenica 27 marzo a Bergamo torna la Sfilata di Mezza Quaresima. La manifestazione prenderà il via alle 15 e si snoderà per le vie del centro dall’inizio di viale Papa Giovanni XXlll fino a via Zendrini dove si scioglierà. Le vie coinvolte nella sfilata sono molte e il Comune ha predisposto un’ordinanza con apposite modifiche alla circolazione, qui sotto le vie interessate e i provvedimenti. A questo link l’ordinanza completa in formato pdf.

Domenica 27 marzo 2022 (in caso di avverse condizioni atmosferiche domenica 10 aprile 2022)

- Dalle ore 00.00 alle ore 20.00 e comunque fino al termine della manifestazione, nelle seguenti località:

1° SETTORE

Piazzale Marconi intera area del piazzale,

Via Bono,

Via Bonomelli,

Viale Papa Giovanni XXIII,

Largo Porta Nuova,

2° SETTORE

Via G. Tiraboschi

Via Zambonate

3° SETTORE

Largo Cinque Vie

Piazza Pontida

Via Broseta (nel tratto compreso tra Piazza Pontida e l’intersezione Via F. Nullo e Via Palma il Vecchio)

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati,

- restringimento della carreggiata a vista;

Dalle ore 11:00 alle ore 18:00 e comunque sino a cessato bisogno:

Su tutte le strade interessate dal passaggio dei carri allegorici ( come indicato di seguito) sia in ingresso che sia in uscita dalla città: divieto di circolazione esteso a tutte le categorie di veicoli ed ai pedoni durante il momentaneo passaggio dei carri allegorici transitanti al fine del raggiungimento o allontanamento dal percorso protetto della sfilata;

Dalle ore 07.00 sino alle ore 18.00 e comunque sino a cessato bisogno:

Via Bonomelli: divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza e dei fruitori del servizio della Stazione FF.SS, compatibilmente con lo svolgimento della sfilata;

Via Simoncini, in corrispondenza dell’intersezione con Via Quarenghi: direzione obbligatoria «a destra» in direzione del piazzale della Malpensata, esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza e dei fruitori del servizio della Stazione FF.SS, compatibilmente con lo svolgimento della sfilata;

Via Quarenghi, in corrispondenza dell’intersezione con Via Simoncini: direzione obbligatoria “diritto” in direzione del piazzale della Malpensata, esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza e dei fruitori del servizio della Stazione FF.SS, compatibilmente con lo svolgimento della sfilata;

Via San Giovanni Bosco, nel tratto compreso tra l’intersezione con le vie Carnovali / Gavazzeni e la via Simoncini: divieto di transito in direzione di Via Bonomelli, esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza e dei fruitori del servizio della Stazione FF.SS compatibilmente con lo svolgimento della sfilata;

Dalle ore 9:00 sino al termine della manifestazione su tutte le strade laterali interessate dal passaggio dei carri allegorici sia in ingresso che sia in uscita dalla città:

- divieto di transito a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei veicoli dei residenti, frontisti, mezzi di soccorso, polizia e taxi

- istituzione di strada a fondo chiuso

- istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista consentito a residenti, frontisti, mezzi di soccorso, polizia e taxi;

Dalle ore 9:00 sino al termine della manifestazione

Via Zendrini, Via dei Galliari, Piazzale San Paolo: divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione;

Dalle ore 07:00 alle ore 18:00

Corsia preferenziale di Piazzale Marconi e Piazza Pontida, sospensione del’attività di rilevamento delle violazioni amministrative mediante telecamere;

Dalle ore 11:00 alle ore 18.00 e comunque fino a cessato bisogno nelle seguenti località:

Via Bonomelli

Piazzale Marconi

Viale Papa Giovanni XXIII

Largo Porta Nuova

Via G. Tiraboschi

Via Zambonate

Largo Cinque Vie

Piazza Pontida

Via Broseta, (nel tratto compreso tra Piazza Pontida e l’intersezione Via F. Nullo e Via Palma il Vecchio)

Va San Bernardino nel tratto compreso tra largo Cinque Vie e via Greppi: divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione;

Dalle ore 11:00 alle ore 18:00 e comunque sino a cessato bisogno:

Via Camozzi, in corrispondenza dell’intersezione di Via Madonna della Neve: direzione obbligatoria “a sinistra” per i veicoli provenienti da via Frizzoni, ad eccezione dei residenti, dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione;

Via Madonna della Neve, in corrispondenza dell’intersezione di Via Camozzi: direzione obbligatoria “a destra” in direzione di via Frizzoni, ad eccezione dei residenti, dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione;

Via Camozzi, nel tratto compreso tra via Galliccioli e largo Porta Nuova: divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione, direzione obbligatoria «a sinistra» in direzione di via Galliccioli per i veicoli provenienti da via Frizzoni

Via Taramelli in corrispondenza dell’intersezione con Via A. Maj: direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di via Foro Boario;

Via Maj dall’intersezione di Via Taramelli sino all’intersezione con Via Foro Boario: istituzione del doppio senso di circolazione in direzione di via Foro Boario;

Via Pascoli in corrispondenza dell’intersezione con via Taramelli: direzione obbligatoria «a destra» in direzione di via Camozzi;

Via San Francesco d’Assisi in corrispondenza dell’intersezione con via Taramelli: direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di via Camozzi;

Via Gallicciolli in corrispondenza dell’intersezione con via Taramelli: direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di via Camozzi;

Via Ghislanzoni: strada a fondo chiuso in corrispondenza di Via Tiraboschi; istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista con ingresso / uscita su Via D’Alzano con direzione Via Paglia per i soli residenti mezzi di soccorso frontisti e taxi;

Via Paglia, in corrispondenza dell’intersezione con Via Nastro Azzurro: direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di Via Scotti: viale Roma nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e Via Petrarca / Via Tasca; divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli;

Piazza Matteotti in corrispondenza dell’intersezione con via Roma: direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di via Tasca / via Petrarca

Via Borfuro nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Piccinini e Piazza Matteotti: doppio senso di marcia per i veicoli diretti al parcheggio

Via XX Settembre, in corrispondenza dell’intersezione con Largo Rezzara: direzione obbligatoria “a destra” in direzione di Via Sant’Alessandro

Via Sant’Antonino nel tratto compreso tra Via Manara e Via Broseta: strada a fondo chiuso in corrispondenza di Via Broseta; istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista con direzione di Via Garibaldi

Via Lapacano nel tratto compreso tra Via Manara e Via Broseta: strada a fondo chiuso in corrispondenza di Via Broseta, istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista con direzione di Via Nullo

Via Broseta in corrispondenza dell’intersezione di Via Nullo / Palma il Vecchio: divieto di circolazione esteso a tutte le categorie di veicoli

LUNGO L’INTERO PERCORSO

Divieto di circolazione esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dovrà essere rafforzato mediante il posizionamento di barriere fisiche a delimitazione del percorso della sfilata;

Ai veicoli dei servizi pubblici / taxi, in alternativa a piazzale Marconi e Largo Porta Nuova, sarà consentito stazionare in piazzale della Repubblica;