«Edifici più sicuri ed efficienti». A Bergamo e Dalmine 24,4 milioni su edifici Aler

228 immobili coinvolti

Gli immobili, a Bergamo (162 alloggi) e a Dalmine (66 alloggi), saranno oggetto di interventi antisismici, per il potenziamento delle prestazioni energetiche, di riqualificazione impiantistica e saranno dotati da pompe di calore alimentate da pannelli fotovoltaici. I lavori interesseranno anche l’esterno con il rifacimento dell’asfalto, del manto erboso, con la messa a dimora di nuove piantumazioni, la posa di nuove panchine e pali di illuminazione pubblica.

«Le bollette saranno più leggere»

«Quanto ha in programma Aler tra Bergamo e Dalmine - ha dichiarato l’assessore Franco - avrà ricadute positive su molteplici fronti. L’efficientamento energetico oltre a contribuire all’abbattimento delle emissioni atmosferiche contribuisce ad alleggerire le bollette per il riscaldamento e raffreddamento degli edifici in cui vivono le famiglie che ne hanno più bisogno».