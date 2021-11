Esce di strada alla rotonda di via Carducci, abbandona l’auto distrutta e poi fugge a piedi - Foto L’incidente si è verificato alle 5.10 di sabato 20 novembre a Bergamo.

Ha affrontato la rotonda di via Carducci a velocità folle arrivando dal lungo rettilineo che dall’ex Auchan porta verso Bergamo, al momento di frenare ha perso il controllo dell’auto che è letteralmente volata nel parcheggio all'esterno del negozio Expert, abbattendo un albero e danneggiando un’auto in sosta.

Quando gli agenti della Polizia Locale sono arrivati sul posto, insieme ad un ambulanza della Croce Rossa, hanno trovato solo l’auto accartocciata con parti di motore fuori dal cofano, abbandonata, ma senza nessuno a bordo.

Il giovane che era al volante, un 22enne dell’Ecuador, cittadino italiano residente a Bergamo, è scappato ed è stato ritrovato poco dopo in ospedale dagli agenti.

Il ragazzo è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo dell’auto incidentata e poi ha raggiunto un amico a piedi in via Carnovali. A quel punto si è sentito male e l’amico ha chiamato il 112. A soccorrerlo questa volta è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca che lo ha trasportato al Pronto Soccorso. Il 22enne, che è stato sottoposto agli esami per capire se fosse sotto effetto di alcol o droghe, non avrebbe comunque riportato ferite gravi.

La rotonda di via Carducci è stata spesso teatro di incidenti anche gravi, l’ultimo dei quali a Capodanno dell’anno scorso quando nello stesso punto e con modalità simile perse la vita il 26enne Vincenzo Caldura.

