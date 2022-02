Facebook, la foto simbolo di Malinovskyi sommersa di «segnalazioni spam»: «Quasi perso l’accesso, non molleremo»

Ha «quasi perso l’accesso» alla sua pagina per le «centinaia di segnalazioni di spam e propaganda sulla foto del profilo». Lo scrive su Facebook Ruslan Malinovskyi, calciatore ucraino dell’Atalanta. La fotografia in questione lo ritrae durante la partita di Europa League di giovedì 24 febbraio Olympiacos-Atalanta (in cui è stato autore di una bellissima doppietta) con la maglietta con la scritta «No war in Ucraina». Facebook fornisce agli utenti la possibilità di segnalare in pochi clic i post ritenuti «inappropriati» ed evidentemente c’è chi ha voluto sfruttare questa funzione per cercare di bloccare il post e l’account del calciatore. «A loro non piace una verità – scrive ancora Malinovskyi nel post – ma non c’è niente da nascondere. Non molleremo!».