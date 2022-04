I camion con le bare di Bergamo in un fotomontaggio dopo Atalanta-Napoli, Belotti: «Querelo». Gori: «Limite superato»

Dopo il caso delle offese razziste al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly nel finale di Atalanta-Napoli, si torna a parlare della partita: stavolta per un fotomontaggio apparso su Facebook, in cui la sconfitta in campo è stata accostata all’immagine dei camion militari che trasportarono le vittime del coronavirus nella prima ondata a Bergamo. «Dopo la partita con il Napoli - spiega il deputato bergamasco della Lega Daniele Belotti - ecco spuntare su alcune pagine Facebook, in particolare quelle denominate “Pastorizia football club” e “Percoca meccanica”, l’immagine della colonna di camion militari con le bare dei defunti bergamaschi per il Covid con il vergognoso titolo “Tifosi dell’Atalanta che tornano a casa dopo la sconfitta contro il Napoli”. Come già accaduto in passato, ad esempio in occasione della finale di Coppa Italia 2021 con la Juventus, - continua Belotti - non ho intenzione di far finta di niente. Nelle prossime ore presenterò una querela in questura perché non si possono offendere in questo modo gli oltre seimila morti bergamaschi per Covid nonché i tifosi atalantini».