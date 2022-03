«Identità digitale», alle elementari si studia la Carta d’identità elettronica

L’app «Segnala Bergamo»

A completare il percorso formativo, la presentazione di «Segnala Bergamo» il nuovo applicativo on line sul sito istituzionale del Comune di Bergamo pensato apposta per bambini e ragazzi che, attraverso i loro suggerimenti e le loro segnalazioni, vogliano contribuire a rendere Bergamo una città dove vivere è sempre più piacevole.

«La nuova proposta - spiega l’assessore Marzia Marchesi - è stata inserita quest’anno nel progetto “A scuola di cittadinanza” per far comprendere ai nostri giovani concittadini come accedere alla carta d’identità digitale e a tutti i servizi ad essa collegati, risponde perfettamente alla necessità di conoscere ed essere consapevoli di uno dei diritti primari e inalienabili degli esseri umani: il diritto al nome, il diritto ad essere registrati/e alla nascita e di essere quindi riconosciuti/e come persone davanti alla legge. È pertanto uno strumento di avvicinamento ai temi dei diritti umani e in particolare al sistema di “stato civile”, alla formazione dell’identità giuridica di una persona e alla possibilità di esercitare diritti e scelte nella nostra vita quotidiana».