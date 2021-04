Il Primo Maggio arrivano in Bergamasca 29.200 dosi di vaccino Intanto a Dalmine e Treviglio si registra il tutto esaurito: «Non venite senza prenotazione».

Arriveranno a destinazione sabato 1° maggio i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 29.200 dosi di vaccino di cui 26.000 dosi di AstraZeneca e 3.200 di Moderna.

Nella giornata di domani alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Piacenza e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale a Bergamo.

In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà domani in Lombardia 384.900 dosi di cui 315.300 dosi di vaccini AstraZeneca, 42.900 dosi di Moderna e 26.700 dosi di Johnson&Johnson.

Intanto prosegue senza sosta la somministrazione di vaccini in Bergamasca anche nella giornata di venerdì 30 aprile. Si registra il tutto esaurito nei centri vaccinali dell’Asst Bergamo Ovest: ovvero Dalmine, Treviglio, Spirano e Antegnate. Il commissario Guido Bertolaso, coordinatore per la campagna vaccinale della Lombardia, mercoledì pomeriggio aveva chiesto alle Asst di aumentare le linee produttive di tutti i centri vaccinali per una due giorni a pieno ritmo.

L’indicazione lanciata dall’Asst Bergamo Ovest di ricalibrare la propria prenotazione già in essere per una data successiva, o quella di iscriversi subito se non lo si era ancora fatto, ha avuto gli esiti sperati con un tutto esaurito soprattutto nei due Centri vaccinali più grandi, quello del Cus Dalmine e di TreviglioFiera.

«Oggi, perciò – spiegano dall’azienda ospedaliera -, non è possibile presentarsi ai nostri CVT senza prenotazione effettuata, cioè preventivamente prenotati sulla piattaforma di Poste Italiane. Senza prenotazione saranno esclusivamente accettati i Caregiver/conviventi dei disabili gravi di cui all’art.3 c 3 L.104, con copia del verbale di invalidità e autocertificazione precompilata».

