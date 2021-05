Infortunio sul lavoro ad Albano: 43enne colpito alle gambe da una lastra di metallo Un altro infortunio sul lavoro in Bergamasca: un uomo di 43 anni, è rimasto ferito nella mattinata di mercoledì 26 maggio ad Albano Sant’Alessandro .

Un altro infortunio sul lavoro in Bergamasca: un uomo di 43 anni, è rimasto ferito nella mattinata di mercoledì 26 maggio ad Albano Sant’Alessandro in un’azienda che si occupa di saldature specializzate su valvole e componenti di impianti petroliferi e chimici. Dalle prime informazioni sembra che mentre un lavoratore stava effettuando operazioni di saldatura su un grosso pezzo metallico questo è caduto, colpendo l’operaio alle gambe e provocando fratture ad entrambi gli arti. Nell’azienda di via Mazza, ad Albano, intorno alle 8, sono sopraggiunti i soccorsi del 118, un’auto medica e l’ambulanza da Bergamo, oltre ai Carabinieri e al personale di Ats Bergamo. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i tecnici dell’Ats, Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Trescore, per gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto, tuttora in corso.

Intanto Cgil, Cisl e Uil della Lombardia hanno indetto un presidio davanti alla sede della Regione lunedì prossimo 31 maggio con il messaggio: «Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro».

«Dalla Regione Lombardia, dalle associazioni datoriali e dalle aziende - scrivono i sindacati - pretendiamo un’azione concreta e condivisa di prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro». L’iniziativa segue «centinaia di assemblee indette nei posti di lavoro, gli scioperi e i presidi territoriali organizzati dalle strutture provinciali», ricordano le Organizzazioni dei lavoratori che ritengono «necessario e urgente un patto per la salute e la sicurezza», che porti la Regione e le associazioni imprenditoriali a «un’azione concreta e condivisa di prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro» e all’impegno in una «più forte attività di vigilanza e controllo, oltre che di formazione dei lavoratori».

Al presidio, che si terrà tra le 10 e le 12 davanti a Palazzo Lombardia, interverranno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil della Lombardia, Alessandro Pagano, Ugo Duci e Danilo Margaritella. È prevista inoltre la partecipazione degli attori del Teatro Officina, che riproporranno letture tratte da loro produzioni dedicate alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

