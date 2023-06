La raccolta fondi per Irene: asta solidale il 18 giugno nel borgo di Pignolo

Anche il borgo di Pignolo si è mobilitato per aiutare Irene, ragazza di sedici anni che studia all’Amaldi e che abita a Brusaporto. La famiglia ha lanciato una raccolta di fondi per un intervento chirurgico al cervello della figlia. La sua battaglia è iniziata nel gennaio 2020, quando, a seguito di una visita oculistica e di una risonanza magnetica, le è stato diagnosticato un tumore di sei centimetri che comprimeva la parte sinistra del cervello, coinvolgendo il nervo ottico. Il primo intervento è stato effettuato in Italia il 12 febbraio del 2020 con l’asportazione dell’ottanta per cento del tumore. Una seconda operazione è stata realizzata in Germania, a pagamento. Ora è necessario un terzo intervento, in programma il 21 giugno in Germania.