L’ultimo saluto a Lucio Losapio: «Medico e alpino generoso, un esempio per tutti» Al cimitero di Bergamo i funerali di Lucio Losapio, «papà» dell’ospedale da campo degli Alpini, morto martedì a 82 anni dopo una lunga malattia.

Bergamo ha dato l’ultimo saluto a Lucio Losapio, il papà dell’ospedale da campo degli Alpini, morto martedì a 82 anni dopo una lunga malattia. Medico chirurgo, per anni primario agli Ospedali Riuniti, era da tutti ricordato come il fondatore dell’ospedale dalle mille missioni dell’Ana e per salutarlo giovedì 28 ottobre nella chiesa del cimitero di Bergamo sono arrivati tantissimi alpini. A celebrare il funerale monsignor Pasquale Pezzoli, parroco di Santa Caterina, con don Gilberto Sessantini, priore di Santa maria Maggiore: «Il dottor Losapio - ha detto don Sessantini nell’omelia - faceva parte di quegli uomini di scienza che sostenevano il proprio sapere e la propria attività con la fede, coniugando mirabilmente fede e ragione». «In ogni cosa – ha aggiunto ricordando il suo ruolo nella fondazione dell’ospedale da campo – manifestava la sua generosa paternità, così come quando i suoi pazienti incontravano il suo sguardo colmo di serena umanità». «Di un alpino – ha detto ancora don Sessantini – quando muore si dice che è “andato avanti”, ma per esserlo in morte occorre che “avanti” lo si sia anche in vita l’alpino Lucio Losapio avanti lo era veramente».

L'arrivo del feretro

(Foto by Bedolis)

Anche Sergio Rizzini, responsabile della sanità alpina e dell’ospedale da campo dell’Ana, lo ha ricordato con voce commossa, definendolo: «Un uomo visionario che è stato in grado di realizzare le sue visioni con la tenacia e la severità necessarie per affrontare le difficoltà». «Per tutti noi – ha aggiunto – è stato una guida e un esempio». Parole a cui si sono aggiunte quelle della volontaria Nives Baldacconi: «Padre, amico e fratello: Lucio ci lascia davvero orfani, ma sarà sempre presente con e davanti a noi».

In chiesa

(Foto by Bedolis)

L’ospedale da campo degli Alpini nacque da un’intuizione di Losapio 45 anni fa, mentre soccorreva le vittime del terremoto del Friuli. L’ospedale da campo che l’anno scorso in Fiera ha curato i malati di Covid, l’aveva prima immaginato, poi fondato e diretto dall’anno della sua istituzione, il 1987 (come Gruppo d’Intervento Medico Chirurgico), fino al 2013: 15 anni di missioni epocali, dalla prima in Valtellina e Val Brembana, a quelle in Armenia (1988), Umbria e Marche (1997 e 1998), in Albania (1999), a Roma per il Giubileo del 2000 e ancora in Ossezia, a Beslan (2004), nello Sri Lanka (2004-2005), a L’Aquila (2009), in Emilia e in Giordania (2012). Sempre pronto a partire poche ore dopo un’alluvione, un terremoto, uno tsunami. Primario del reparto di Chirurgia plastica dei Riuniti dal 1992 al 1997 e della Chirurgia Maxillo facciale dal 1990 al 2004, Lucio Losapio si è speso per il «suo» ospedale anche dopo la pensione, immaginando la costituzione di una Sanità alpina unica, che raggruppasse l’ospedale e le squadre sanitarie di soccorso alpine. Una fusione avvenuta qualche anno più tardi, nel 2017, sotto la direzione del successore Sergio Rizzini.

