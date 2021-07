Minacce di morte al sindaco Gori, identificato l’autore: denunciato 49enne È stato denunciato l’uomo che venerdì 9 luglio aveva apposto un cartello di minacce al primo cittadino proprio sul muro di Palazzo Frizzoni.

Grazie alle telecamere presenti in piazza Matteotti la Questura e Polizia Locale sono riusciti ad identificare e denunciare l’uomo che nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 luglio aveva apposto un cartello con minacce di morte indirizzate al sindaco Giorgio Gori, affiggendolo sulla facciata del palazzo comunale.

Giorgio Gori

Si tratta di un uomo italiano di 49 anni, residente in città, che è stato rintracciato nella martedì 13 luglio a seguito della visione delle immagini del circuito di videosorveglianza e riconosciuto perchè le Volanti della Questura erano intervenute di recente nella sua abitazione per alcune liti di vicinato. Il 49enne ha ammesso di essere l’autore delle minacce ma non è stato in grado di spiegarne la motivazione con lucidità. La perquisizione effettuata da personale della Digos e della Polizia Locale ha portato al sequestro di alcuni oggetti atti ad offendere in possesso dell’uomo, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce.

A trovare il cartello con le minacce era stato una passante che lo ha segnalato agli uscieri del Comune e, attraverso di loro, alle Forze dell’ordine e alla locale Questura, che ha da subito iniziato a vagliare le telecamere di videosorveglianza della zona.

Nei giorni precedenti ne era stato trovato uno simile, nella stessa posizione, in quel caso però non vi erano riferimenti al sindaco o alla giunta. Il sindaco Gori non aveva voluto commentare l’accaduto.

