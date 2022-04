Omicidio di via Novelli: il sindaco Gori ammesso come testimone nel processo

Durante la prima udienza di smistamento del processo per omicidio a carico di Alessandro Patelli che sì è svolta nella mattinata di venerdì 8 aprile davanti alla Corte d’Assise presieduta da Giovanni Petillo, la difesa del 19enne accusato di aver ucciso a coltellate il 34enne tunisino Marwen Tayari, l’8 agosto scorso in via Novelli a Bergamo, ha chiesto e ottenuto di ammettere a processo come testimone il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.