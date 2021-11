Operaio investito da un furgone: trasportato d’urgenza al Papa Giovanni Incidente sul lavoro a Merate, in provincia di Lecco. Un operaio, di circa 50 anni, è statato investito da un furgone in via Laghetto.

Incidente sul lavoro a Merate, in provincia di Lecco nella mattinata di lunedì 22 novembre. Un operaio, di circa 50 anni, è stato investito da un furgone in via Laghetto. L’uomo, rende noto l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), ha riportato un trauma da schiacciamento al torace e all’addome, oltre a una contusione alla gamba. Una volta soccorso, è stato trasportato in condizioni gravi (codice rosso) all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Indagini sono in corso. Sul posto oltre all’ambulanza e all’elisoccorso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.

