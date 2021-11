Assalto ai tifosi inglesi al pub: Daspo per 4 ultras. Gori: «Non è tifo, è delinquenza» Il raid dei giovani incappucciati la sera del 31 ottobre per aggredire i tifosi del Manchester al pub «The Ritual»: una cameriera era rimasta ferita.

Il questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, nella mattinata di martedì 2 novembre ha emesso quattro Daspo nei confronti di altrettanti ultras atalantini, ritenuti responsabili dell’aggressione commessa la sera del 31 ottobre scorso al «The Ritual» di via San Francesco d’Assisi ai danni di alcuni tifosi del Manchester United, giunti a Bergamo in occasione della partita di Champions League Atalanta-Manchester United in programma stasera al Gewiss Stadium. I Daspo sono tre della durata di 8 anni, con obbligo di firma per 5 anni, e uno della durata di 5 anni, con obbligo di firma per 3 anni.

La sera del 31 ottobre, ha ricostruito la Questura, circa 25/30 soggetti, appartenenti a sodalizi ultras atalantini, dopo aver raggiunto l’esterno del locale, vestiti di nero e con il volto travisato da sciarpe, cappucci e cappellini, alcuni brandendo bastoni, hanno cercato di colpire i tifosi inglesi con lanciando oggetti vari, tra i quali un fumogeno che ha colpito le vetrate del locale, per poi allontanarsi pochi istanti dopo in direzione di via Pascoli. Nell’assalto una dipendente del locale è stata raggiunta al volto da una bottiglia di vetro, riportando lesioni con prognosi iniziale di 3 giorni.

I quattro sono stati identificati dopo l’indagine subito avviata dalla Digos, che si è concretizzata, tra l’altro, in perquisizioni nei confronti di due dei coinvolti, consentendo di sequestrare indumenti di colore nero compatibili con quelli utilizzati di partecipanti all’aggressione. Ai due è stato anche sequestrato un bastone di legno, con la scritta «Animal Kingdom Bergamo» (un gruppo ultras locale).

La Digos ha denunciato alla Procura della Repubblica di Bergamo tutti e quattro i soggetti, ritenuti responsabili – in concorso con altre persone ancora in corso di identificazione – dei reati di lesioni aggravate, minaccia aggravata, danneggiamento, getto pericoloso di cose, accessione ed esplosioni pericolosa e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

E in giornata è arrivata anche la dichiarazione del sindaco di Bergamo Giorgio Gori sull’attacco ai tifosi del Manchester: «Non è tifo, è delinquenza: l’aggressione di lunedì sera ai tifosi del Manchester che stavano consumando una birra in un pub del centro, aggressione a freddo, con bastoni e a viso coperto, non è qualificabile in altro modo. Chi lo ha compiuto, anche se si qualifica come ultrà, dev’essere escluso e isolato dalla comunità dei sostenitori dell’Atalanta. A Manchester i nostri tifosi non hanno corso rischi, anche passeggiando per le vie della città con i colori nerazzurri in evidenza sulle loro sciarpe. L’Atalanta è in Europa ormai da qualche stagione ma una piccola frangia del tifo ultrà, che nella sua larga maggioranza ha dato tante prove di maturità negli ultimi anni, non è degno dei risultati della nostra squadra. Bene che siano arrivati i primi provvedimenti, con il Daspo di 4 dei partecipanti al raid dell’altra sera. Mi auguro che anche gli altri siano identificati e puniti, mentre mi appello alla responsabilità di tutti i tifosi veri e perbene perché la gara di stasera sia solo un grande momento di sport, per l’Atalanta e per la nostra città.»

