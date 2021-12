Quest’anno Babbo Natale viaggia sul camion elettrico, tappa anche a Bergamo Al via il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico, realizzato in partnership con Volvo Trucks e ABB, che garantirà l’infrastruttura di ricarica per l’iconico truck natalizio nel Real Magic Village itinerante, toccando le città di Milano, Bergamo (12 dicembre), Napoli e Catania.

Anche quest’anno parte il tour Coca-Cola che porterà l’atmosfera del Natale lungo la Penisola attraverso il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico , realizzato in partnership con Volvo Trucks e ABB, che garantirà l’infrastruttura di ricarica per l’iconico truck natalizio nel Real Magic Village itinerante, toccando le città di Milano, Bergamo , Napoli e Catania. Nella nostra città il camion arriverà il 12 dicembre.

Nel suo percorso in giro per l’Italia, Babbo Natale farà anche tappa nei siti ABB per ricaricare il suo mezzo in modo sostenibile: una ricarica di energia che proviene al 100% da fonti rinnovabili e che alimenta dal 2019 tutte le sedi di ABB in Italia. Le tappe di ricarica previste lungo il percorso dimostreranno come sia già possibile oggi viaggiare in elettrico, anche per il trasporto di merci a mezzo camion con un evidente impatto sulla qualità della vita dei cittadini e sulla riduzione dell’inquinamento acustico.

«Il truck natalizio CocaCola potrà percorrere l’Italia da Nord a Sud sperimentando diverse tecnologie di ricarica – dalla più veloce oggi disponibile al mondo, che ABB produce nel suo stabilimento Italiano in Valdarno per il mercato globale, ai wallbox che consentono di caricare i mezzi elettrici durante le lunghe soste, tipicamente di notte” ci conferma Antonio De Bellis, e-mobility lead manager di ABB Italia. “Lavoriamo ogni giorno per sfatare i falsi miti legati alla mobilità elettrica e dimostrare come sia una realtà che già oggi mostra i suoi benefici! Ora abbiamo un testimonial d’eccezione che ci dimostra come la strada della sostenibilità possa essere percorsa nel nostro Paese anche per il trasporto delle merci. La preziosa collaborazione con Coca-Cola e Volvo Trucks ci offre la possibilità di portare all’attenzione di tanti questo percorso virtuoso».

Per l’accesso all’infrastruttura di ricarica presente sul territorio, Babbo Natale si avvarrà dei servizi di Duferco Energia, sperimentando anche l’efficacia dei servizi di roaming lungo il percorso.

«Per testimoniare il nostro passaggio dalle città in cui sosterà il Real Magic Village di CocaCola, ABB donerà due stazioni di ricarica che saranno messe a disposizione delle Amministrazioni locali per supportare la loro transizione verso la mobilità elettrica”, ha annunciato Gianluca Lilli, Amministratore Delegato di ABB SpA. “Ci auguriamo così di poter contribuire al miglioramento dell’impatto energetico delle città attraverso le nostre tecnologie che, già oggi, stanno consentendo di rendere piu’ smart e sostenibili edifici, ospedali, infrastrutture, sistemi di trasporto urbano e industrie, grazie a una gestione intelligente dell’energia».

Si tratta di un’iniziativa che è parte integrante dell’impegno che ABB ha espresso nella sua Strategia di Sostenibilità 2030 , che prevede una transizione verso un modello a zero emissioni su scala globale grazie all’adozione di energia da fonti rinnovabili, interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica dei siti e la completa elettrificazione della flotta auto, che oggi conta oltre 10.000 veicoli. A questo impegno, si affianca l’obiettivo di supportare i clienti a ridurre annualmente le loro emissioni di 100 megatonnellate di CO2: sarà come far sparire 30 milioni di auto a combustione dalla circolazione.

Un viaggio all’insegna di sostenibilità e solidarietà: ABB Italia ha deciso di affiancare CocaCola nel supporto a Banco Alimentare, con una donazione che si tradurrà nella distribuzione di alimenti pari a 150.000 pasti * alle persone in difficoltà attraverso le strutture caritative convenzionate: un gesto concreto di solidarietà verso le persone in difficoltà e un contributo nella lotta allo spreco alimentare.

«Siamo felici che ABB abbia deciso di sostenere Banco Alimentare in occasione di un’iniziativa così importante e innovativa come il Magic Tour promosso da Coca-Cola, quest’anno per la prima volta totalmente “elettrico” . Banco Alimentare lavora da sempre su due fronti: il contrasto alla povertà alimentare e la lotta gli sprechi alimentari che significa dedicare attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Ed è proprio per questo che siamo fieri e orgogliosi di essere charity partner di questo progetto al fianco di ABB e Coca Cola», così Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Banco Alimentare dal 1989 recupera in Italia alimenti ancora integri e non scaduti che sarebbero però destinati alla distruzione, perché non più commercializzabili . Salvati dallo spreco, riacquistano valore e diventano risorsa per chi ha troppo poco. Banco Alimentare opera ogni giorno in tutt’Italia attraverso 21 Organizzazioni Banco Alimentare dislocate su tutto il territorio nazionale, secondo le linee guida della Fondazione Banco Alimentare Onlus. Grazie all’attività quotidiana della Rete Banco Alimentare nel 2020 sono state distribuite più di 100.000 tonnellate di alimenti. Di questi una parte viene donata ogni anno da milioni di italiani durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, che si svolge l’ultimo sabato di novembre dal 1997 e che nell’edizione di quest’anno coinvolgerà oltre 12.000 punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata. Gli alimenti recuperati sono distribuiti gratuitamente alle oltre 7.500 strutture caritative convenzionate con le Organizzazioni Banco Alimentare territoriali consentendo loro di fornire aiuto alimentare a circa 1.700.000 persone bisognose in Italia. L’attività della Rete Banco Alimentare è possibile anche grazie al lavoro quotidiano di oltre 1.800 volontari.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell’industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.

ABB è leader mondiale nelle infrastrutture per veicoli elettrici, offrendo l’intera gamma di soluzioni di ricarica ed elettrificazione per auto elettriche, autobus elettrici e ibridi, furgoni, camion, navi e ferrovie. ABB è entrata nel mercato della mobilità elettrica nel 2010 e ad oggi ha venduto più di 500.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in 88 mercati; oltre 25.000 stazioni di ricarica veloci DC e 500.000 stazioni di ricarica AC, compresi quelli venduti attraverso Chargedot.

*1 pasto equivalente corrisponde a 500 gr di alimenti secondo la stima adottata dalla European Food Banks Federation

