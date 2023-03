«Ragazzi, attenti a ciò che diffondete in rete: le visualizzazioni non sono tutto»

I giovani a scuola di sicurezza sulla rete. Decima edizione di «Una vita da social», la campagna educativa che vede impegnati gli uomini della polizia di Stato e del ministero dell’Istruzione nel guidare i più giovani in un uso consapevole del web. Anche il Questore di Bergamo Stanislao Schimera ha incontrato, questa mattina, 15 marzo 2023, i giovani, in Piazza Matteotti a Bergamo, invitandoli a stare attenti a ciò che diffondono in rete. Ricordando che «il primo insegnamento è tra le mura domestiche», quindi è importante anche «parlare con i genitori, perché stiano attenti a questi strumenti utilizzati dai figli».