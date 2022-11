Rondò delle Valli, iniziato l’assemblaggio delle campate del cavalcavia - Cambi nella viabilità

Il cantiere. In via Serassi si restringe la carreggiata per consentire i lavori di realizzazione della nuova rotatoria.

Continuano i lavori per la realizzazione della nuova bretella che collegherà via Serassi alla circonvallazione e della sistemazione del rondò delle Valli, un cantiere che è una delle contropartite pubbliche legate alla riqualificazione dell’area ex Ote nella quale sorgerà il nuovo quartiere Chorus Life, il progetto promosso dal Gruppo Polifin e in corso di realizzazione da parte di Costim, che rappresenta una delle ultime imprese volute da Domenico Bosatelli prima della sua scomparsa.

È cominciato l’assemblaggio a terra delle campate del cavalcavia stradale (quindi non quello della ciclopedonale), che verranno successivamente varate nelle notti del 31, 1 e 2 dicembre, con chiusura della viabilità.

A seguire sarà necessaria una seconda chiusura notturna della viabilità nelle giornate del 5, 6 e 7 dicembre per la posa dei predalles. Di seguito avanzeranno le attività di pavimentazione delle rampe Nord e Sud, nel mese di gennaio.

Come sarà il progetto del cavalcavia Successivamente, dopo le attività di getto, posa impianti e posa delle barriere laterali nei mesi di gennaio e febbraio del 2023, si avanzerà con la pavimentazione del cavalcavia nel mese di marzo, fino al completamento dell’opera. Al termine dell’intervento sarà quindi possibile, per gli automobilisti provenienti da via Correnti e dalla Val Seriana, bypassare la rotatoria delle Valli, proseguendo direttamente lungo la circonvallazione cittadina.

«In pratica - spiega l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni - sarà un terzo livello. Oltre alla parte a raso e dopo il sottopasso per chi viene dalla Valle Brembana verso l’A4, intervento che risale ai tempi di Veneziani sindaco, ora ci sarà un sovrappasso per chi proviene dalla Valle Seriana e va verso l’autostrada. Una rampa che scavalca il rondò per “atterrare” nella zona di via delle Valli. A questo si aggiunge il percorso ciclopedonale a Est fino a Gorle: si tratta di almeno 2,5 chilometri che permettono di collegare la stazione con l’hinterland, evitando tutte le strade più pericolose, grazie anche a una passerella ciclopedonale per il superamento della circonvallazione».

Il montaggio della passerella ciclopedonale, che andrà a scavalcare il rondò e la circonvallazione, è invece previsto nell’arco del mese di gennaio, con la conclusione delle opere prevista per la fine di febbraio. A lavori conclusi partiranno le attività di collaudo delle opere.

Novità anche per quanto riguarda la nuova bretella che connetterà il rondò delle valli a Via Serassi: nei primi mesi del 2023 è prevista l’asfaltatura dell’ultimo tratto che consiste nella futura rotatoria e contestualmente verrà installata la segnaletica prima, anche in questo caso, delle fasi di collaudo. Nel frattempo, si avviano i lavori per la realizzazione della rotatoria, cantiere per il quale si rende necessario il restringimento della carreggiata.

L’ordinanza

Il Comune di Bergamo, per consentire l’intervento, ha emesso un’ordinanza che istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici, dalle ore 9 di venerdì 18 novembre e fino alle ore 18 di martedì 28 febbraio 2023, per tratti progressivi di avanzamento del cantiere: