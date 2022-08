Sant’Alessandro, cambia la viabilità di largo Gavazzeni. Venerdì fuochi d’artificio sulle Mura

Le decisioni del Comune

Istituire dalle ore 6:30 di giovedì 25 agosto alle ore 24 di domenica 28 agosto i seguenti provvedimenti viabilistici, così come da planimetrie allegate, che devono intendersi parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

in largo Gavazzeni nel tratto compreso tra viale Roma e via Torquato Tasso

- divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione e delle strutture di vendita, eseguito mediante il posizionamento di barriere fisiche a delimitazione dell’area oggetto dell’occupazione;

- divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi dei mezzi dell’organizzazione e delle strutture di vendita;

In largo Belotti all’intersezione con largo Gavazzeni

- divieto di svolta a destra in in largo Gavazzeni con contestuale istituzione di svolta a sinistra in Via Torquato Tasso per i veicoli già autorizzati ad accedere alla Ztl di Largo Belotti;