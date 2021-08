Schianto tra un’auto e una moto a Monterosso: muore un 17enne di Bergamo Lo scontro in via Quintino Basso: a perdere la vita un ragazzo di 17 anni, residente in città.

Il tragico incidente nel quartiere di Monterosso poco prima delle 15 di giovedì 26 agosto: il giovane di 17 anni stava viaggiando sulla sua moto, un cinquantino, in via Leonardo da Vinci in direzione di via Einaudi. Lo schianto si è verificato contro una Toyota Yaris guidata da un 77enne della zona. La vettura arrivava da via Cesare Battisti e stava viaggiando verso via Quintino Basso quando i due mezzi si sono scontrati.

Sul posto immediato l’arrivo dell’ambulanza: il giovane è caduto dalla moto ed è finito a terra, ferito in gravi condizioni. Trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII, il ragazzo è deceduto al pronto soccorso di Bergamo. Sul luogo dell’incidente la Polizia locale di Bergamo per i rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA