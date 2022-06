Sciopero dei buoni pasto: adesione del 60% negli esercizi bergamaschi

La giornata di mercoledì 15 giugno è stata caratterizzata dallo sciopero dei buoni pasto. Per protestare contro le commissioni giudicate troppo elevate, pubblici esercizi, alimentaristi e supermercati hanno deciso lo stop all’accettazione con un’adesione stimata del 60%. Per ogni buono da 8 euro si stima che ne vengano incassati poco più di 6, per una tassa giudicata occulta che grava sulle imprese e mette a rischio la stessa spendibilità dei buoni.