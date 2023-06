Scuola, ultima campanella per 160mila studenti bergamaschi - Foto e video

Ultima campanella per quasi 160mila studenti bergamaschi – tra scuole statali e non di tutti gli ordini e gradi – salvo i piccoli delle scuole dell’infanzia, che dovranno attendere il 30 giugno. Si chiude un anno caratterizzato dal ritorno alla normalità, dopo i cambiamenti e gli aggiustamenti in corsa dovuti alla pandemia. Archiviati la Dad, i banchi distanziati e gli ingressi scaglionati, quest’anno anche gli esami di Maturità torneranno ad essere quelli pre-Covid.

Ultimo giorno di scuola al Lussana

(Foto di Bedolis) Ultimo giorno di scuola al Secco Suardo

(Foto di Bedolis) Davanti al Lussana

(Foto di Bedolis)

Il saluto del provveditore

«Suonerà oggi l’ultima campanella dell’anno scolastico 2022/23, un anno finalmente caratterizzato da un atteso ritorno alla piena normalità – esordisce il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo, Vincenzo Cubelli, nel suo saluto agli studenti e al personale della scuola – e il ritorno alla struttura tradizionale dell’Esame di Stato ne è il suggello (a proposito, auguri a tutti coloro che sosterranno l’esame conclusivo del ciclo di studi, circa 10.500 per il primo ciclo, poco meno di 9.000 tra candidati interni ed esterni per il secondo)». Ritorno alle lezioni in presenza, dunque, condizione fondamentale per l’apprendimento e la crescita degli studenti. «La scuola – continua il provveditore – è tornata ad essere luogo di socialità, di partecipazione democratica ospite di un dialogo di crescita culturale e di ricerca delle proprie inclinazioni: l’apprendimento di conoscenze essenziali e l’orientamento, insomma, come filo rosso delle attività di insegnamento da parte dei docenti e dell’impegno ad apprendere da parte degli studenti». Cubelli sottolinea che «le scuole hanno molto lavorato su questo tema, grazie alle risorse del Pnrr che i dirigenti scolastici e le segreterie hanno con diligente fatica impegnato, secondo le regole ma soprattutto sulla base delle visioni pedagogiche più adeguate ai propri contesti educativi, per migliorare gli ambienti di apprendimento. E questa – conclude – sarà una delle priorità del prossimo anno scolastico». L’Associazione nazionale dei presidi, per voce della presidente provinciale Gloria Farisé, sostiene che «è stato un anno faticoso ma ricco di soddisfazioni, nel corso del quale si sono tenute tante attività coinvolgenti. Il ritorno in presenza si è stabilizzato, i ragazzi hanno bisogno di stare a scuola, lavorare insieme e confrontarsi. Il concetto di scuola aperta è uno stimolo a crescere e a maturare; non solo le lezioni, anche lo studio con i compagni li aiuta in questo senso».

I timori dei genitori

Monica Ravasio, presidente Coorcoge (Coordinamento dei comitati genitori bergamaschi), concorda: «Si chiude un anno che rispetto ai precedenti ha ritrovato un certo equilibrio, pur non essendo mancati i problemi. Ringraziamo le scuole, i dirigenti e i docenti che hanno messo cuore e anima per riportare i nostri ragazzi sulla giusta carreggiata. Ma non tutti hanno prestato la giusta attenzione alla sfera emotiva, che incide sull’apprendimento scolastico – fa presente la rappresentante delle famiglie –. Tornare alla normalità dopo il Covid non è stato facile per gli studenti, qualcuno si è perso per strada, altri hanno lasciato la scuola. Alcuni istituti si sono attivati e hanno dedicato tempo e risorse all’aspetto psicologico, altri hanno guardato più all’aspetto performante senza considerare che i giovani che hanno vissuto la pandemia oggi sono emotivamente più fragili». C’è poi il tema trasporti, che continua a impensierire i genitori. «Il nuovo anno porterà un problema in più, quello del raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro, tre anni di lavori. Non è chiaro cosa si farà per supplire alla mancanza dei treni – dice Monica Ravasio –. Stando a una prima stima dei sindaci serviranno 24 pullman in più, che viaggeranno su una strada già trafficatissima. La nostra sensazione è che le stesse istituzioni non sappiano ancora come muoversi e intanto il tempo passa, febbraio, quando dovrebbero iniziare i lavori, è dietro l’angolo».

L’anno che verrà