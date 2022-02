Scuole e cantieri, selezionati 123 progetti bergamaschi - Ecco l’elenco completo

Uno dopo l’altro scorrono i progetti per ringiovanire l’edilizia scolastica, riqualificare o costruire nuovi asili, adeguarsi ai tempi. La Regione ha approvato nella giornata di mercoledì 23 febbraio le graduatorie dei progetti che costituiscono l’«Elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica», passo necessario per la valorizzazione degli enti locali all’interno dei bandi del Pnrr che saranno emanati dal ministero dell’Istruzione. In altri termini, Palazzo Lombardia ha dato il via libera a una lista di progetti che poi saranno vagliati dal Miur per ottenere il via libera (e, soprattutto, il finanziamento concreto).

Tre le «voci» deliberate

Sul fronte degli asili nido si punta a progetti per la costruzione di nuove strutture o la riqualificazione e messa in sicurezza di quelle esistenti: sono 13 i progetti bergamaschi inseriti nell’elenco approvato dalla Regione, che valgono in totale 13.925.038 euro (sono stati ammessi tutti i progetti bergamaschi inviati per la prima selezione). Poi i lavori per la costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche: sono 26 i progetti bergamaschi inseriti nell’elenco (su 27 presentati), per un totale di 20.458.560 euro . Il capitolo più corposo è quello degli i nterventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole: la Regione ha inserito in graduatoria 84 progetti presentati dai comuni bergamaschi (su un totale di 94 proposte), per un valore di 284.202.904 euro.

Le prossime graduatorie in uscita

Per questo capitolo, spiega la Regione, l’elenco riporta una graduatoria che vede gli interventi in posizione utile per un finanziamento totale o parziale da parte del Ministero sulla base delle risorse stanziate per il territorio della Lombardia; inoltre, l’elenco in scorrimento può permettere al Ministero di operare anche ulteriori valutazioni e finanziamenti rispetto alla graduatoria proposta. «Sarà il Ministero a finanziare gli interventi che Regione Lombardia ha individuato in questa graduatoria – spiega Palazzo Lombardia in una nota -. Nei prossimi giorni, Regione Lombardia pubblicherà anche le graduatorie relative ai progetti costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole d’infanzia (fascia 3-5 anni) e ai progetti di palestre e impianti outdoor delle scuole ». Per quanto riguarda le palestre, erano stati 54 i progetti proposti dagli enti locali bergamaschi; 25, invece, le proposte per la costruzione di nuove scuole.