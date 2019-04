Sede Lega imbrattata, trovato l’autore

Denunciato 25enne bergamasco Si tratta di un noto militante dell’area antagonista locale.

Nella nottata tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile la sede cittadina del “point elettorale” del candidato sindaco per il comune di Bergamo Giacomo Stucchi è stata imbrattata (leggi qui) con vernice rossa e contestualmente era stata ritrovata sul marciapiedi la scritta «SALVINI MUORI».

L’attività investigativa immediatamente attivata dagli uomini della Digos ha permesso di concentrare l’attenzione su un noto militante dell’area antagonista locale un giovane del 1994 con precedenti penali per reati legati all’Ordine Pubblico. La perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro degli indumenti utilizzati per compiere il gesto, sporchi di vernice colorata. Il 25enne è stato portato in Questura e denunciato in stato di libertà per gli articoli 110,639,612/2 C.P. e cioè per deturpato in concorso con altri e anche la scritta minacciosa.

