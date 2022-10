Sentierone, primo test per le luci di Natale. Caro bollette: quest’anno in città 2 mila punti luce in meno e luminarie con timer

Prove tecniche di Natale sul Sentierone. Alle 20 di martedì 18 ottobre Comune e Distretto urbano del commercio hanno effettuato un primo test sulle luci lungo i filari di alberi che delimitano il «sentierino»: una breve prova, durata una decina di minuti, giusto il tempo di verificare il funzionamento delle luci e il loro impatto estetico. Tra i passanti c’è chi non ha resistito a scattare il primo selfie. Come anticipato nei giorni scorsi, quello di quest’anno sarà un Natale con un’attenzione particolare al risparmio.

Tutte le luci della città avranno la tecnologia a led e sono stati rimossi 2.085 gomitoli di luce, sostituendoli con sfere rosse che riflettono le luci vicine: un risparmio quantificato in quasi 5KW/h. Inoltre il sistema di illuminazione sarà dotato di un apposito timer, che metterà in funzione le luci alle 17 per poi spegnerle automaticamente all’1 di notte, riducendo di due terzi il tempo di funzionamento del sistema. Confermata la ruota panoramica.