Sessantamila ore di servizio attivo nei centri vaccinali: il grazie del «Papa Giovanni» alla Protezione civile Ha fatto tappa anche al centro vaccinale di Bergamo, allestito nell’area esterna dell’Ospedale Papa Giovanni, la visita che il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha tenuto sabato 12 febbraio in terra orobica.

Qui ha incontrato i volontari, la Direzione e gli operatori dell’Asst Papa Giovanni XXIII, da due anni in prima linea contro la pandemia da Covid-19 nella cura, nella diagnosi e nella prevenzione della malattia.

Un legame, quello tra il Papa Giovanni e la Protezione Civile, che si è fatto particolarmente forte in concomitanza con lo sviluppo della campagna vaccinale, che ha visto i volontari della Protezione civile accanto agli operatori del Papa Giovanni in tutte e 7 le sedi vaccinali allestite negli ultimi 12 mesi, a Bergamo, Zogno, San Giovanni Bianco e Sant’Omobono Terme.

Al suo arrivo all’Ospedale di Bergamo Fabrizio Curcio è stato accolto da Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII e da Simonetta Cesa, Direttore socio sanitario. Tra le tante autorità, erano presenti anche la Senatrice della Repubblica Alessandra Gallone, l’assessore di Regione Lombardia alle Infrastrutture, Traporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, il Prefetto di Bergamo, Enrico Ricci, il Questore di Bergamo Stanislao Schimera, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Alessandro Nervi, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Marco Filipponi, il Presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi, il presidente regionale di AVIS – associazione Italiana Volontari del Sangue e presidente del Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo Oscar Bianchi.

Alcuni momenti della visita di Fabrizio Curcio al Centro vaccinale di Bergamo, con Maria Beatrice Stasi e Simonetta Cesa.

«I volontari della Protezione civile ci stanno supportando fin dall’inizio della campagna vaccinale nell’aiutare gli utenti ad orientarsi all’interno degli hub, facilitando i percorsi e l’accesso alle prestazioni – ha commentato Simonetta Cesa, Direttore socio sanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. In totale hanno erogato più di 60 mila ore di servizio attivo nei nostri 7 hub vaccinali allestiti in città e sul territorio negli ultimi 12 mesi, spostandosi insieme ai nostri operatori nelle varie sedi e modulando il loro impegno per dare il massimo sostegno al nostro lavoro, fino ad arrivare anche a 35 volontari presenti per turno vaccinale».

«Grazie a Fabrizio Curcio che ha voluto inserire anche l’ospedale di Bergamo tra le tappe della sua visita e grazie a tutti i volontari – ha commentato Maria Beatrice Stasi, Direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII –. È anche grazie a loro che siamo riusciti a somministrare più di 580 mila vaccinazioni in più di mille giorni di apertura in un solo anno. Chi arriva nei nostri centri vaccinali sa che non troverà solo medici e infermieri di grande professionalità, ma anche volontari pronti ad aiutarli nelle varie tappe del percorso vaccinale, dall’ingresso e accettazione amministrativa, fino all’attesa dopo l’iniezione. Il rapporto del Papa Giovanni con la protezione civile si è espresso ai massimi livelli durante la grave pandemia, oltre al lavoro nei centri vaccinali. Basta ricordare il grande lavoro comune all’ospedale alla Fiera di Bergamo, che ha visto accanto a noi anche con i contingenti inviati dalla Protezione Civile nazionale. Un esempio virtuoso di collaborazione che ha consentito di affrontare momenti molto difficili qui a Bergamo».

I numeri dell’attività

CENTRI VACCINALI DI BERGAMO CITTA’

Centro Vaccinale Ospedale Papa Giovanni XXIII

Più di 7 mila ore totali di servizio volontario

In media 6 volontari Protezione civile per turno

Più di 150 mila dosi di vaccino somministrate

Più di 140 mila persone vaccinate

Aperto dal 27/12/2020 (vax day) con varie fasi a tutt’oggi ancora in attività



Centro Vaccinale Fiera di Bergamo

Più di 27 mila ore totali di servizio volontario

In media 15 volontari Protezione civile per turno

Più di 200 mila dosi di vaccino somministrate

Più di 100 mila persone vaccinate

153 giorni di apertura (dal 1/03/2021 al 1/8/2021)

CENTRO VACCINALE DI SAN GIOVANNI BIANCO

Ospedale Civile – San Giovanni Bianco

Più di 2 mila ore totali di servizio volontario

In media 2 volontari Protezione civile per turno

Più di 21 mila dosi di vaccino somministrate

Più di 16 mila persone vaccinate

Più di 197 giorni di apertur

(dal 18/02/2021 al 1/5/2021 e dal 8/10/2021, ancora in attività)

CENTRI VACCINALI DI ZOGNO

Centro Vaccinale Palazzetto dello Sport - Zogno

Più di 10 mila ore totali di servizio volontario

In media 5 volontari Protezione civile per turno

Più di 69 mila dosi di vaccino somministrate

Più di 36 mila persone vaccinate

176 giorni di apertura (dal 11/4/2021 al 4/10/2021)

Ambulatorio Centro Servizi di Zogno

Più di 700 ore totali di servizio volontario

In media 2,5 volontari Protezione civile per turno

Più di 5.500 dosi di vaccino somministrate

Più di 5 mila persone vaccinate

45 giorni di apertura (dal 20/12/2021, ancora in attività)

CENTRI VACCINALI DI SANT’OMOBONO TERME

Centro Vaccinale Palazzetto dello Sport Elia Frosio

Più di 12 mila ore totali di servizio volontario

In media 6 volontari Protezione civile per turno

Più di 39 mila dosi somministrate

Più di 21 mila persone vaccinate

174 giorni di apertura (dal 11/04/2021 al 2/10/2021)

Ambulatorio Covid Sant’Omobono Terme

Più di 2 mila ore totali di servizio volontario

In media 2 volontari Protezione civile per turno

Più di 16 mila dosi di vaccino somministrate

Più di 13 mila persone vaccinate

170 giorni di apertura

(dal 24/2/2021 al 10/4/2021 e dal 8/10/2021, ancora in attività)

TOTALE DEI CENTRI AFFERENTI ALL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Più di 60 mila ore totali di servizio volontario

Fino a 35 volontari Protezione civile per turno

Più di 580 mila dosi di vaccino somministrate (Covid e antinfluenzale)

1.014 giorni di apertura

