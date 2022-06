Siccità, al via il coordinamento tra gestori delle dighe per sostenere l’agricoltura

Si ipotizza di attuare una parziale deroga al rilascio del deflusso minimo vitale nei sottobacini idrografici del fiume Adda e del fiume Oglio al fine di riempire per quanto possibile il lago di Como e il lago d’Iseo e fare scorta per poter avviare, posticipando la stagione irrigua 2022.

L’attuale situazione di scarsità di risorse idriche necessita di un’azione forte di coordinamento di tutti i soggetti economici che gestiscono e utilizzano le risorse idriche. È questo il tema trattato durante l’incontro tenutosi il 1° giugno tra l’assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche e i principali referenti delle società idroelettriche operanti in Lombardia, durante il quale hanno dato la loro disponibilità a soccorrere e sostenere le portate dei fiumi lombardi, in particolare Adda e Oglio, mediante le quantità d’acqua che gli impianti idroelettrici possono far defluire verso valle.

Già dallo scorso mese di marzo Regione Lombardia è impegnata nel monitorare la delicata situazione di scarsità di risorse idriche, soprattutto in relazione alle impellenti necessità del settore agricolo. Dopo il provvedimento di Giunta dello scorso 13 marzo, che ha concesso la possibilità di attuare una parziale deroga al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) nei sottobacini idrografici del fiume Adda e del fiume Oglio al fine di riempire per quanto possibile il lago di Como e il lago d’Iseo e fare scorta per poter avviare, posticipando la stagione irrigua 2022 come convenuto nel tavolo sulla crisi idrica del 31 marzo, è ora il momento di attuare un coordinamento tra i gestori degli invasi idroelettrici montani e le utilizzazione irrigue.

«Quest’anno - ha riferito l’assessore regionale a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche - anche gli invasi idroelettrici evidenziano volumi accumulati inferiori alla media del periodo e l’assenza di scioglimento nivale non riuscirà a riempire gli invasi a meno che non arrivino forti precipitazioni che tuttavia al momento non sono previste né prevedibili. Tuttavia, è stato chiesto agli operatori idroelettrici di rendersi disponibili in caso di necessità di far defluire verso valle in produzione elettrica i pochi volumi fino ad ora accumulati allo scopo di sostenere i deflussi dei fiumi Adda e Oglio».