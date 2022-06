Siccità, dal foraggio al mais: sos dalla Coldiretti per i raccolti nelle campagne

Dal – 40% di resa dei foraggi che servono per l’alimentazione del bestiame al – 30 % del raccolto di orzo fino alle produzioni di mais che si prospettano quasi dimezzate. È questo l’impatto che la siccità sta avendo mediamente sulle produzioni agricole provinciali secondo le stime della Coldiretti bergamasca. Preoccupa anche la situazione nelle stalle dove le mucche stressate dal caldo afoso stanno producendo circa il 10% in meno di latte.

«Agire rapidamente»

«Le poche piogge dei giorni scorsi non sono servite a molto – commenta Alberto Brivio, presidente di Coldiretti Bergamo – e senza acqua non è possibile garantire le produzioni di cibo. È indispensabile che venga messo in pratica tutto quanto si può fare per tentare di salvare il salvabile. Ci auguriamo che possa diventare operativo quanto prima l’accordo con i gestori degli impianti idroelettrici del Trentino preannunciato dal presidente Fontana. Ringraziamo il Governatore e gli assessori regionali che sono impegnati ad affrontare questa situazione estremamente difficile e complessa su più fronti».