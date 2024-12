Tamponamento sull’Asse: traffico in tilt, un’ora di coda dal casello A4 allo svincolo, chiuso, per la Grumellina

Un tamponamento tra cinque mezzi con tre feriti non gravi sul tratto urbano dell’ Asse interurbano di Bergamo ha causato lunghe code e disagi alla circonvallazione di tutta la zona. L’incidente è avvenuto alle 14.30 di venerdì 6 dicembre, all’altezza dello svincolo (chiuso per lavori) per la Grumellina, in direzione di Curno .

Come conseguenza dell’incidente e dell’intervento di soccorritori e polizia locale, tutto l’Asse e la circonvallazione sono andati in tilt, soprattutto in direzione est-ovest. In tilt la viabilità dalla zona di via Don Bosco fino all’uscita dell’ospedale Papa Giovanni. «Per percorrere il tratto tra il casello dell’A4 e l’uscita di via per Grumello ci ho impiegato esattamente un’ora e 4 minuti – racconta un automobilista –: è una situazione intollerabile».