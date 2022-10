Tentato infanticidio nel Milanese, gravissima bimba di 8 mesi: ricoverata a Bergamo

Una bambina di appena 8 mesi è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Bergamo dopo essere stata colpita con ripetuti calci, pugni e schiaffi dal compagno della madre. Il tentato infanticidio, sul quale sta indagando la Procura di Pavia, è avvenuto sabato pomeriggio 1° ottobre nel Milanese, nell’ appartamento di un condominio in via Colombo a Casarile.