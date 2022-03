Torna lo Sbarazzo: caccia all’affare in 80 negozi del centro - Foto e video

Torna lo Sbarazzo primaverile, con lo shopping diffuso nei negozi del centro. Più di 80 commercianti sono pronti ad accogliere in queste ore il grande pubblico per tre giorni all’insegna degli sconti . Promossa dal Distretto urbano del Commercio, dall’associazione Bergamo InCentro e dall’amministrazione comunale, l’iniziativa è un’occasione sia per gli operatori commerciali, che in questo modo possono proporre ciò che è rimasto in magazzino dopo il periodo degli sconti invernali, sia per i clienti in cerca di affari. Fino a domenica sarà possibile girare tra le bancarelle fuori dai negozi e scoprire tutte le occasione per le vie dalla città in più di 80 punti vendita.