Vagone dell’Alta Velocità esce dai binari a Roma. Ritardi a catena, fra i treni deviati anche il Napoli-Bergamo

Un treno dell’Alta Velocità della linea Torino-Napoli è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma, nel primo pomeriggio di venerdì 3 giugno. A bordo c’erano circa 230 persone che sono state messe in sicurezza: non ci sono feriti. Si tratta del Frecciarossa 9311 partito da Torino alle 8,50 e poi ripartito dalla stazione Termini alle 13,59 per arrivare a Napoli alle 15,03. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il locomotore di coda è uscito dai binari. I viaggiatori sono stati aiutati a scendere e, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e del personale di protezione aziendale delle Ferrovie, hanno potuto raggiungere a piedi la vicina stazione di Roma Palmiro Togliatti da dove hanno proseguito il loro viaggio con i mezzi sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia.