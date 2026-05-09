Truffe online e telefoniche, incontro formativo di Banco Bpm

Un momento di informazione e sensibilizzazione per aiutare i sacerdoti a riconoscere e prevenire truffe e raggiri sempre più sofisticati. È questo l’obiettivo dell’incontro online promosso da Banco Bpm, in programma lunedì 11 maggio alle ore 11.30.

Negli ultimi tempi, infatti, sono aumentati i tentativi di frode tramite telefonate, email o messaggi apparentemente affidabili, nei quali viene richiesto di effettuare bonifici istantanei verso conti correnti dai quali poi risulta impossibile recuperare le somme versate. Situazioni spesso costruite in modo molto realistico, tanto da mettere in difficoltà anche persone esperte e abituate a operare nel settore bancario o amministrativo.

Per questo Banco Bpm ha deciso di organizzare un breve incontro informativo a distanza, con l’intento di fornire alcune indicazioni pratiche e suggerimenti utili per affrontare con maggiore attenzione situazioni sospette e imparare a riconoscere i segnali più comuni delle truffe.

L’iniziativa non vuole essere un corso esaustivo sul tema della sicurezza informatica o bancaria, ma rappresenta un’occasione concreta per aumentare la consapevolezza sui rischi legati ai raggiri digitali e telefonici, che possono avere conseguenze non solo economiche, ma anche psicologiche e personali.

Come partecipare all’incontro