Unibg, Erasmus torna ai livelli pre Covid: 700 studenti coinvolgi nel progetto

Il significato è letterale, oltre che metaforico: ripartenza. Accenti e lingue straniere che si mescolano e culture che s’incrociano, chi in partenza e chi in arrivo. Destinazione Bergamo: l’Erasmus è ripartito, anzi è come ai livelli pre-Covid. Un ritorno alla normalità dai numeri importanti per l’Università di Bergamo: sono circa 450 gli studenti dell’ateneo al momento «fuori» per gli studi all’estero (e 60 di questi studenti hanno come destinazione un Paese extra-Ue, dagli Usa alla Cina e fino al Brasile tra le mete più frequenti), mentre in «entrata» sono 225 gli universitari qui in Erasmus. In totale quasi 700 progetti in corso. «Abbiamo ampiamente recuperato i numeri della pandemia, anzi con una tendenza a salire rispetto al pre-Covid – premette Flaminia Nicora, prorettrice con delega all’Internazionalizzazione -. È una tendenza che apprezziamo: significa che i ragazzi comprendono molto bene il significato di avere un’esperienza di mobilità internazionale. È una disponibilità degli studenti ad aprirsi al mondo, cogliendo anche quei preziosi aspetti di competenze trasversali che vanno oltre la modalità classica di frequentare l’università. È un’esperienza di incontro tra culture diverse».