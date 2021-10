Via Borgo Palazzo, Marzanica, San Tomaso e Calvarola: asfaltature in programma a Bergamo Il Comune di Bergamo continua il lavoro di miglioramento e sistemazione delle strade della città e, complici le temperature miti di queste settimane di ottobre, interviene per riasfaltare via Marzanica, via Calvarola, una diramazione laterale di via San Tomaso de’ Calvi e infine per sistemare una sconnessione all’altezza del civico 203 di via Borgo Palazzo.

«Non si tratta di lavori particolarmente impattanti sulla viabilità cittadina, anche per via della loro durata (al massimo un giorno di lavoro per ogni intervento): i cantieri si svolgeranno tutti nella settimana prossima, tra il 22 e il 29 di ottobre» fanno sapere da Palazzo Frizzoni.

Ecco le modifiche viabilistiche previste:

1.INTERSEZIONE VIA MARZANICA – VIA DON GNOCCHI - VIA RADINI TEDESCHI

-CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE ESCLUSO I MEZZI DELL’IMPRESA, nel tratto di via Marzanica compreso tra la via Grismondi e la via Don Gnocchi-Radini Tedeschi secondo la fase di lavoro compreso residenti con deviazione su via Angelo Goisis anche dei mezzi ATB;

-SENSO UNICO ALTERNATO disciplinato da movieri per la fase di cantiere di via Don Gnocchi;

- DIVIETO DI SOSTA H24 CON RIMOZIONE FORZATA, dove consentito, a tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi dell’impresa e dei suoi addetti;

- LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 30 Km/h in avvicinamento e nel tratto interessato dai lavori;

- DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE con deviazione dei pedoni sul marciapiedi opposto a quello interessato dai lavori mediante gli attraversamenti pedonali più prossimi e in corrispondenza delle aree e degli attraversamenti pedonali interessati dai lavori;

- Progressiva riapertura al transito veicolare al termine dei lavori;

2. VIA CALVAROLA

- CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE ESCLUSO I MEZZI DELL’IMPRESA COMPRESO RESIDENTI SINO AL TERMINE DEI LAVORI;

- LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 30 Km/h in avvicinamento e nel tratto interessato dai lavori;

3. VIA SAN TOMASO DE CALVI – DIRAMAZIONE LATERALE A FONDO CHIUSO

- CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE ESCLUSO I MEZZI DELL’IMPRESA COMPRESO RESIDENTI SINO AL TERMINE DEI LAVORI;

- DIVIETO DI SOSTA H24 CON RIMOZIONE FORZATA, dove consentito, a tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi dell’impresa e dei suoi addetti;

- DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE con deviazione dei pedoni sul marciapiedi opposto a quello interessato dai lavori mediante gli attraversamenti pedonali più prossimi e in corrispondenza delle aree e degli attraversamenti pedonali interessati dai lavori;

4. VIA BORGO PALAZZO CIV.203

- RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA NEI PRESSI DEL CIV.203 PER LA DURATA DEI LAVORI;

- MANTENIMENTO DI UNA CORSIA DI TRANSITO IN DIREZIONE SERIATE;

- LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 30 Km/h in avvicinamento e nel tratto interessato dai lavori.

