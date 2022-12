Saluto al Papa emerito, viaggio a Roma con la Ovet

Partenza da Viale Papa Giovanni XXIII. Per permettere ai fedeli bergamaschi di dare un ultimo saluto a Benedetto XVI, la Ovet di Bergamo ha organizzato un viaggio con partenza da Bergamo il 3 gennaio e arrivo a Roma il giorno successivo.

Ecco il programma dell’agenzia viaggi di viale Papa Giovanni XXIII.

Martedì 3 gennaio

- Ore 20 (precise) BERGAMO – Agenzia Viaggi Ovet , in viale Papa Giovanni XXIII 110

- Ore 20.10 (precise) BERGAMO – Via Autostrada 30 (ristorante Farina &Co)

Viaggio notturno verso Roma

Mercoledì 4 gennaio

Arrivo a Roma prima dell’alba e, seguendo le indicazioni delle autorità locali non dipendenti dall’organizzazione della Ovet, percorso dei fedeli verso l’Ingresso in Basilica di San Pietro per il passaggio e la preghiera di fronte al corpo di Benedetto XVI.

Al termine, in base all’afflusso di fedeli, partenza per il ritorno a Bergamo con arrivo in tarda serata.