Villongo si ferma per l’addio a Kevin. «Gli angeli aspettano la tua anima per portarla in cielo» Folla di amici e conoscenti a Villongo ai funerali del giovane Kevin Mecca, il 19enne morto in un incidente motociclistico venerdì a Foresto Sparso.

La c hiesa di San Filastro a Villongo era gremita di persone tanto che a decine hanno dovuto seguire la cerimonia dal sagrato antistante. Centinaia di persone che hanno voluto essere vicine alla famiglia Mecca nel momento più difficile, quello dell’ultimo saluto a Kevin, morto in un tragico incidente stradale la mattina di venerdì 20 agosto lungo una strada di Foresto Sparso.

La Messa è stata presieduta da don Matia Cavagna, curato dell’unità pastorale di Villongo.

Gli amici avevano preparato delle magliette con una scritta in suo onore e alla fine della cerimonia hanno lanciato al cielo alcuni palloncini verdi.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Durante la cerimonia funebre ha preso la parola anche la mamma di Kevin che ha parlato di suo figlio ricordando il grande talento per la musica e per il pianoforte, un talento che la famiglia, nelle sue possibilità, ha sempre cercato di assecondare e stimolare. «Sono fiera di lui -ha detto la mamma- e sono anche fiera che abbia coltivato tante amicizie che vedo qui oggi. Ci sono le nuvole in cielo, - ha proseguito - ci sono gli angeli che stanno aspettando la tua anima per portarla in alto, dove non c’è più rabbia ne dolore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA