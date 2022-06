Wedding, feste e cerimonie. C’è il bonus per ripartire che scade il 23 giugno

Il decreto Sostegni Bis prevede contributi a fondo perduto per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (Ho.re.ca). Per poter usufruire del beneficio le imprese dei settori sopracitati devono avere sede legale o operativa in Italia e aver subìto nell’anno 2020 una riduzione dei ricavi e del risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Come spiegano le Entrate, per i soggetti costituiti nel 2019 il confronto deve essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020. La richiesta (istanza) per il contributo va presentata tramite i canali telematici delle Entrate o la procedura web disponibile nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi” del sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) entro il prossimo giovedì 23 giugno 2022. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale «Fatture e corrispettivi».