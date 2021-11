Nascono i podcast di Vativision: a Natale online le statuine del presepe Dal primo al 23 dicembre gli audio racconti di 14 statuine del presepe, realizzati da monsignor Giulio Dellavite.

Dal primo dicembre su vativision.com e sulle principali piattaforme podcast (Spotify, Google Podcasts e Apple Podcast) le statuine più importanti del presepe scriveranno una lettera a Gesù Bambino. A poco più di un anno dalla propria nascita VatiVision, la piattaforma streaming on demand di contenuti religiosi, artistici e culturali inaugura la propria sezione audio con i Podcast di Natale.

Dal primo fino al 23 dicembre, su vativision.com e sulle principali piattaforme podcast, verranno pubblicati gli audio racconti di quattordici statuine del presepe, realizzati da monsignor Giulio Dellavite, autore di saggi romanzati e Segretario generale della Curia di Bergamo.

Monsignor Giulio Dellavite

Il vecchio con il bambino, il pescatore, la sentinella, Giuseppe, gli angeli, il maniscalco, il quarto Re Magio e il pastore dormiente, insieme all’albero di Natale e Pinocchio, sono alcuni dei protagonisti della Natività che prendono vita in una lettera immaginaria che ognuno di loro scrive a Gesù Bambino. «Le statuine del presepe sono conosciute da tutti, eppure non si sa niente di loro – dice monsignor Giulio Dellavite –. Entrano da sempre in tutte le case, ma restano mute. Con un po’ di fantasia abbiamo immaginato che alcune delle più popolari raccontassero a Gesù Bambino la loro storia e il loro punto di vista. Scrivono a lui, ma parlano a noi – conclude monsignor Giulio Dellavite –. Una scommessa e una provocazione per un augurio alternativo di buon Natale che ciascuno, ascoltando, può fare a se stesso».

