Dolore a Terno per Emanuela, resta grave il giovane ferito

All’indomani del tragico incidente costato la vita a Emanuela Rubini a Terno d’Isola, il paese dove viveva, è grande il dolore per quanto accaduto alle 17,30 di martedì 8 marzo a Pozzo d’Adda, nel Milanese, dove l’auto della cinquantaquattrenne, una Lancia Ypsilon nuova di zecca, si è scontrata con una Seat Ibiza condotta da un ventottenne di Pozzo che è rimasto ferito in maniera molto grave e che sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale Niguarda di Milano.

Funerali non ancora fissati

Non sono ancora stati fissati i funerali di Emanuela: la Procura di Milano ha infatti disposto l’autopsia e il corpo si trova all’Istituto di medicina legale del capoluogo lombardo. Dalle indagini dei carabinieri di Vaprio d'Adda sembra che all’origine dello schianto frontale vi sia stato un sorpasso azzardato da parte del giovane. Manuela Rubini lascia la figlia Giulia, 19 anni, con la quale viveva in via Torre, la mamma Ida e le sorelle Elisabetta e Silvia.