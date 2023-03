A Bariano l’addio a Michele: «Sapeva rendere il lavoro piacevole ai colleghi»

« Non lasciamoci vincere dallo sconforto, ma viviamo i nostri giorni in pienezza . Michele era una persona gioviale con delle responsabilità sul lavoro , ma che sapeva renderlo piacevole ai colleghi . Non vogliamo semplicemente ricordare i momenti intimi della sua vita, ma ricordarlo per quello che è stato». Sono le parole di don Innocente Chiodi che ha celebrato i funerali nella parrocchiale di Bariano .

Michele Comitangelo, mentre stava tornando a casa dal lavoro si è scontrato in moto con un’auto che non ha rispettato lo stop. La conducente è stata indagata per omicidio stradale.Teatro dello schianto mortale la provinciale 591, che in quel tratto prende il nome di via Crema, all’incrocio con via XXIV Maggio, nella parte meridionale di Cologno, poco prima di arrivare a Morengo.