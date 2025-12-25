Carabinieri, il centro di Treviglio pattugliato a piedi con le uniformi storiche

PIANURA. La sera della vigilia di Natale indossato dai militari dell’Arma il simbolo senza tempo di legalità, tradizione e servizio: accolti con affetto e stima dai cittadini nelle strade della città.

Nella serata della vigilia di Natale, i carabinieri della stazione di Treviglio hanno pattugliato appiedati le vie del centro cittadino, indossando la grande uniforme, simbolo senza tempo di legalità, tradizione e servizio. Una presenza fortemente voluta, che va oltre l’aspetto formale per trasformarsi in un messaggio chiaro e tangibile di vicinanza, attenzione e protezione nei confronti della comunità.

Il passaggio in piazza Manara, davanti a basilica e municipio L’iniziativa si inserisce in un più ampio dispositivo di sicurezza messo in campo dalla compagnia di Treviglio, che in questi giorni ha inteso «donare» alla cittadinanza – non solo di Treviglio ma dell’intera Bassa bergamasca – una presenza costante e rassicurante dell’Arma sul territorio. Un impegno che nasce dalla passione per il servizio e si concretizza attraverso servizi coordinati ad alto impatto, pianificati con l’obiettivo di prevenire i reati predatori e tutelare la sicurezza dei cittadini.

L’accoglienza positiva della popolazione

Il contatto diretto con i militari, accolti con affetto e stima dai cittadini incontrati lungo le vie del centro, rafforza ulteriormente quel rapporto di fiducia che da sempre lega l’Arma dei carabinieri alla popolazione. Un legame fatto di ascolto, prossimità e presenza quotidiana, particolarmente significativo in un periodo dell’anno carico di valori e simboli come quello natalizio.