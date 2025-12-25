Carabinieri, il centro di Treviglio pattugliato a piedi con le uniformi storiche
PIANURA. La sera della vigilia di Natale indossato dai militari dell’Arma il simbolo senza tempo di legalità, tradizione e servizio: accolti con affetto e stima dai cittadini nelle strade della città.
Treviglio
Nella serata della vigilia di Natale, i carabinieri della stazione di Treviglio hanno pattugliato appiedati le vie del centro cittadino, indossando la grande uniforme, simbolo senza tempo di legalità, tradizione e servizio. Una presenza fortemente voluta, che va oltre l’aspetto formale per trasformarsi in un messaggio chiaro e tangibile di vicinanza, attenzione e protezione nei confronti della comunità.
L’iniziativa si inserisce in un più ampio dispositivo di sicurezza messo in campo dalla compagnia di Treviglio, che in questi giorni ha inteso «donare» alla cittadinanza – non solo di Treviglio ma dell’intera Bassa bergamasca – una presenza costante e rassicurante dell’Arma sul territorio. Un impegno che nasce dalla passione per il servizio e si concretizza attraverso servizi coordinati ad alto impatto, pianificati con l’obiettivo di prevenire i reati predatori e tutelare la sicurezza dei cittadini.
L’accoglienza positiva della popolazione
Il contatto diretto con i militari, accolti con affetto e stima dai cittadini incontrati lungo le vie del centro, rafforza ulteriormente quel rapporto di fiducia che da sempre lega l’Arma dei carabinieri alla popolazione. Un legame fatto di ascolto, prossimità e presenza quotidiana, particolarmente significativo in un periodo dell’anno carico di valori e simboli come quello natalizio.
L’uniforme storica dell’Arma, elemento identitario dell’Italia e richiamo di curiosità per bambini e turisti, diventa così il segno visibile di un’istituzione che vive il territorio e lo protegge con dedizione, professionalità e autentico spirito di servizio.
